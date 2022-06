Un jeudi soir dans les vignes La Sauve La Sauve Catégories d’évènement: 33670

La Sauve 33670 EUR 25 25 Visite, dégustation et apéritif dînatoire incluant de nombreux tapas et trois verres de vin (sur réservation). Cet événement est organisé dans le cadre d’«Un été à Thieuley, Saison 3». Visite, dégustation et apéritif dînatoire incluant de nombreux tapas et trois verres de vin (sur réservation). Cet événement est organisé dans le cadre d’«Un été à Thieuley, Saison 3». +33 5 56 23 00 01 Visite, dégustation et apéritif dînatoire incluant de nombreux tapas et trois verres de vin (sur réservation). Cet événement est organisé dans le cadre d’«Un été à Thieuley, Saison 3». Château Thieuley

