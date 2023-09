Un jeu-concours pour découvrir la recherche scientifique francilienne autrement, 6 octobre 2023, .

Du vendredi 06 octobre 2023 au lundi 16 octobre 2023 :

.Tout public. gratuit

À Paris et en Île-de-France, les laboratoires ouvrent leurs portes pour les « Visites Insolites » du CNRS.

Le

CNRS lance l’édition 2023 de ses Visites insolites. Jusqu’au 20 septembre

prochain, les participants peuvent tenter leur chance de vivre une expérience

insolite au sein des laboratoires de recherche partout en France. En Île-de-France,

les gagnants tirés au sort pourront, par exemple, visiter un tout nouveau musée

dédié aux mathématiques, plonger dans le monde des nanotechnologies et les

nanosciences, découvrir la création de diamants à partir d’un gaz, prendre part

à la détection d’une exoplanète, faire de la musique avec l’électricité du

corps et du cerveau ou bien encore visiter le plus puissant supercalculateur

français. Au total, 44 Visites insolites du CNRS sont proposées au public au

sein des laboratoires franciliens, en présence des scientifiques.

Dans le cadre de la Fête de la science 2023

organisée par le ministère de l‘Enseignement Supérieur et de la Recherche , le

CNRS invite le public du 6 au 16 octobre 2023 à découvrir des installations ou expériences

exceptionnelles dans ses différents centres de recherches en France

métropolitaine. Ces Visites insolites permettront à 1150 personnes de se

glisser dans la peau de scientifiques pour quelques heures et de côtoyer

l’extraordinaire, le surprenant, l’étonnant.

Au total, 116 Visites insolites auront lieu

sur l’ensemble du territoire, dont 44 se dérouleront en Île-de-France.

Pour

participer, les internautes peuvent candidater jusqu’au 20 septembre 2023,

en répondant à trois ou quatre questions en lien avec la thématique de la

visite. Les lauréats seront sélectionnés aléatoirement parmi les personnes

ayant répondu correctement afin de constituer des groupes composés de quatre à

douze personnes suivant les visites.

En 2022, la troisième

édition des Visites insolites avait permis à plus de 1000 visiteurs de vivre 85

expériences uniques avec les scientifiques des laboratoires du CNRS et de ses

partenaires.

Cet événement

est organisé en partenariat avec 20

Minutes et Usbek & Rica.

Cet événement a lieu dans toute la France métropolitaine

Contact : https://visitesinsolites.cnrs.fr/ https://visitesinsolites.cnrs.fr/toutes-les-visites/?filter=%257B%2522region%2522%253A%255B%2522%25C3%258Ele-de-France%2522%255D%252C%2522departement%2522%253A%255B%252275%2522%252C%252277%2522%252C%252278%2522%252C%252291%2522%252C%252292%2522%252C%252293%2522%252C%252294%2522%252C%252295%2522%255D%252C%2522date%2522%253A%255B%25220%2522%252C%25226%2520octobre%25202023%2522%252C%25227%2520octobre%25202023%2522%252C%25228%2520octobre%25202023%2522%252C%25229%2520octobre%25202023%2522%252C%252210%2520octobre%25202023%2522%252C%252211%2520octobre%25202023%2522%252C%252212%2520octobre%25202023%2522%252C%252213%2520octobre%25202023%2522%252C%252214%2520octobre%25202023%2522%252C%252215%2520octobre%25202023%2522%252C%252216%2520octobre%25202023%2522%252C%25222%2520novembre%25202023%2522%255D%252C%2522themes%2522%253A%255B%25220%2522%252C%2522Biologie%2522%252C%2522Chimie%2522%252C%2522%25C3%2589cologie%2522%252C%2522Ing%25C3%25A9nierie%2522%252C%2522Math%25C3%25A9matiques%2522%252C%2522Num%25C3%25A9rique%2522%252C%2522Physique%2522%252C%2522Physiques%2520nucl%25C3%25A9aire%2520et%2520des%2520particules%2522%252C%2522Sciences%2520humaines%2520et%2520sociales%2522%252C%2522Terre%2520%2526%2520Univers%2522%255D%257D

CNRS