Le mardi 27 avril 2021

de 14h à 15h30

gratuit

Visioconférence Réalisation majeure des années 90 le parc André-Citroën déroule sa grande pelouse jusqu’à la Seine. Rythmé par les jeux d’eau, il alterne ombre et lumière à travers des espaces aux ambiances contrastées. Des serres présentent des végétaux exotiques. Les floraisons marquent les saisons. Des grandes paysagistes ont participé à cette originale création. En direct depuis chez vous : Visioconférence Animations -> Conférence / Débat Maison Paris Nature Parc Floral de Paris Paris 75012

