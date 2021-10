Paris Maison du Jardinage - Pôle ressource Jardinage Urbain île de France, Paris Un Jardins contemporain : Le parc André Citroën Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Un Jardins contemporain : Le parc André Citroën Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain, 28 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 28 octobre 2021

de 14h30 à 16h

gratuit

Visite gratuite sur inscription Réalisation majeure des années 90 le parc André-Citroën déroule sa grande pelouse jusqu’à la Seine. Rythmé par les jeux d’eau, il alterne ombre et lumière à travers des espaces aux ambiances contrastées. Des serres présentent des végétaux exotiques. Les floraisons marquent les saisons. Des grandes paysagistes ont participé à cette originale création. Rendez-vous : Entrée du jardin, angle rue Balard et rue Saint-Charles, métro Balard Animations -> Visite guidée Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy Paris 75012

14 : Cour Saint-Émilion (457m) 6, 14 : Bercy (571m)

Contact :Guides conférenciers ville de Paris education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature Animations -> Visite guidée Urbain;Paris nature;Plein air

Date complète :

2021-10-28T14:30:00+02:00_2021-10-28T16:00:00+02:00

Jean Christophe Lucas

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison du Jardinage - Pôle ressource Jardinage Urbain Adresse 41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy Ville Paris lieuville Maison du Jardinage - Pôle ressource Jardinage Urbain Paris