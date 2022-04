Un jardin vivrier d’un écolieu en été Méracq Méracq Catégories d’évènement: Méracq

Pyrénées-Atlantiques

Un jardin vivrier d’un écolieu en été Méracq, 31 juillet 2022, Méracq. Un jardin vivrier d’un écolieu en été Ferme Légère Chemin de Pilate Méracq

2022-07-31 09:30:00 – 2022-07-31 16:30:00 Ferme Légère Chemin de Pilate

Méracq Pyrénées-Atlantiques Méracq Au sein d’un lieu collectif au mode de vie écologique inspiré par la permaculture, venez partager le quotidien d’un potager vivrier. Observation, récolte, irrigation et soins des cultures légumières d’été déjà en place. Préparation des premières cultures d’hiver. Au sein d’un lieu collectif au mode de vie écologique inspiré par la permaculture, venez partager le quotidien d’un potager vivrier. Observation, récolte, irrigation et soins des cultures légumières d’été déjà en place. Préparation des premières cultures d’hiver. +33 5 59 36 28 98 Au sein d’un lieu collectif au mode de vie écologique inspiré par la permaculture, venez partager le quotidien d’un potager vivrier. Observation, récolte, irrigation et soins des cultures légumières d’été déjà en place. Préparation des premières cultures d’hiver. Ferme Légère

Ferme Légère Chemin de Pilate Méracq

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Méracq, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Méracq Adresse Ferme Légère Chemin de Pilate Ville Méracq lieuville Ferme Légère Chemin de Pilate Méracq Departement Pyrénées-Atlantiques

Méracq Méracq Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meracq/

Un jardin vivrier d’un écolieu en été Méracq 2022-07-31 was last modified: by Un jardin vivrier d’un écolieu en été Méracq Méracq 31 juillet 2022 Méracq Pyrénées-Atlantiques

Méracq Pyrénées-Atlantiques