un jardin urbain au naturel à découvrir !! Le jardin des petits sentiers Wavrin, samedi 1 juin 2024.

un jardin urbain au naturel à découvrir !! Un jardin urbain au naturel à découvrir….. 1 et 2 juin Le jardin des petits sentiers 3 euros / gratuit pour les enfants de moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Un jardin urbain au naturel à découvrir…..

Le jardin des petits sentiers 32 rue Achille Pinteaux, 59136 Wavrin, Nord, Hauts-de-France Wavrin 59136 Nord Hauts-de-France http://www.jardinspassions.fr Ce jardin de 900 m² rassemble ville et nature. Il est composé de massifs de vivaces, de graminées, d’arbres et d’arbustes colorés, de pergolas recouvertes de roses et de clématites, ainsi que d’une petite marre et d’une serre. Du savoir-faire et des idées sont à découvrir pour composer votre jardin. Wavrin , rue principale.

©patrick et brigitte vanpoperinghe