Un Jardin sur la Terre – Théâtre au jardin

Un Jardin sur la Terre – Théâtre au jardin, 17 juillet 2022, . Un Jardin sur la Terre – Théâtre au jardin



2022-07-17 – 2022-07-17 Chanter les jardins, leur poésie, leur romantisme. Ecouter les jardins, leur sagesse, leurs craintes, leurs secrets…

Lecture musicale par Marie-Laure Thébault, Irene Doria et Arlette Desmots. Chanter les jardins, leur poésie, leur romantisme. Ecouter les jardins, leur sagesse, leurs craintes, leurs secrets…

Lecture musicale par Marie-Laure Thébault, Irene Doria et Arlette Desmots. Chanter les jardins, leur poésie, leur romantisme. Ecouter les jardins, leur sagesse, leurs craintes, leurs secrets…

Lecture musicale par Marie-Laure Thébault, Irene Doria et Arlette Desmots. dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville