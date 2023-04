Le rendez-vous du jardin Un jardin sous le ciel Lapenche Catégories d’Évènement: Lapenche

Le rendez-vous du jardin Un jardin sous le ciel, 4 juin 2023, Lapenche. Le rendez-vous du jardin Dimanche 4 juin, 10h30 Un jardin sous le ciel Au lendemain d’une année de feu, dans une terre où l’eau manque, les jardins n’ont pas dit leur dernier mot. Plus que jamais les plantes nous enseignent une manière d’être au monde. Chaque année, nous sommes heureux d’ouvrir le portail du Jardin sous le ciel et de partager notre chemin à l’occasion des Rendez-vous aux jardins à travers une visite contée. Un jardin sous le ciel Alibert-Bas, Route de Borredon, Lapenche, Tarn-et-Garonne, Occitanie Lapenche 82300 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 73 84 30 83 Jardin privé sur 2 000 m2 coiffant un coteau au milieu de terres agricoles. De jardin pour l’agrément de l’œil, il a évolué vers quelque chose de plus rêveur pour se faire écho des changements de régime des pluies, trouver un langage végétal qui fait du bien, un design, des motifs.Bordures, bassins, arbres, couvre sol composent un paysage refuge en évolution permanente. Ouvert du 15 juin au 15 octobre sur demande. de Toulouse, A 20 direction Montauban, sortie 59, puis D 820. Après Caussade, route de Borredon (D 103), à 500 m de l’église, lieu-dit « Alibert bas » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

