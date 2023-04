Le jardin qui chante Un jardin sous le ciel Lapenche Catégories d’Évènement: Lapenche

Le jardin qui chante Un jardin sous le ciel, 3 juin 2023, Lapenche. Le jardin qui chante 3 et 4 juin Un jardin sous le ciel Le jardin qui chante. Une invitation à un parcours sensoriel inédit au Jardin sous le ciel, dédié au sons et aux parfums qui tournent dans l’air des jardins au fil des saisons et des heures. Chant, poésie, explorations subtiles et rencontres surprises. Réservation souhaitée. Un jardin sous le ciel Alibert-Bas, Route de Borredon, Lapenche, Tarn-et-Garonne, Occitanie Lapenche 82300 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 73 84 30 83 Jardin privé sur 2 000 m2 coiffant un coteau au milieu de terres agricoles. De jardin pour l’agrément de l’œil, il a évolué vers quelque chose de plus rêveur pour se faire écho des changements de régime des pluies, trouver un langage végétal qui fait du bien, un design, des motifs.Bordures, bassins, arbres, couvre sol composent un paysage refuge en évolution permanente. Ouvert du 15 juin au 15 octobre sur demande. de Toulouse, A 20 direction Montauban, sortie 59, puis D 820. Après Caussade, route de Borredon (D 103), à 500 m de l’église, lieu-dit « Alibert bas » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:30:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00 ©Catherine Bourzat

