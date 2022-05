Un jardin romantique autour de la Vénus de Quinipily Jardin de la Vénus de Quinipily Baud Catégories d’évènement: Baud

Morbihan

Un jardin romantique autour de la Vénus de Quinipily Jardin de la Vénus de Quinipily, 3 juin 2022, Baud. Un jardin romantique autour de la Vénus de Quinipily

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin de la Vénus de Quinipily Visite libre – histoire des lieux : La Vénus de Quinipily est une statue antique aux origines païennes incertaines. Elle est située dans les ruines du château de Quinipily. Jardin de la Vénus de Quinipily Quinipily, Baud, Morbihan, Bretagne Baud Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Baud, Morbihan Autres Lieu Jardin de la Vénus de Quinipily Adresse Quinipily, Baud, Morbihan, Bretagne Ville Baud lieuville Jardin de la Vénus de Quinipily Baud Departement Morbihan

Jardin de la Vénus de Quinipily Baud Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baud/

Un jardin romantique autour de la Vénus de Quinipily Jardin de la Vénus de Quinipily 2022-06-03 was last modified: by Un jardin romantique autour de la Vénus de Quinipily Jardin de la Vénus de Quinipily Jardin de la Vénus de Quinipily 3 juin 2022 Baud Jardin de la Vénus de Quinipily Baud

Baud Morbihan