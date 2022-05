Un jardin qui se mange le jardin Physis Nieppe Catégories d’évènement: Nieppe

Nord

Un jardin qui se mange le jardin Physis, 4 juin 2022, Nieppe. Un jardin qui se mange

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à le jardin Physis

Les visiteurs sont les bienvenus: petit jeu de recherche pour les enfants ( présence d’une mare), possibilité de s’installer pour le goûter, visites guidées ou libres. Le jardin fait partie de l’association “Jardins passions” qui fédère des jardins de la région adhérant à une charte militant pour le respect de la nature.

entrée libre

Visite du jardin: verger, potager, poulailler et agrément. Le jardin Physis (du grec: nature) vise à nourrir la famille en s’inspirant des méthodes de la permaculture. le jardin Physis 1350 rue de Warneton 59850 Nieppe Nieppe Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nieppe, Nord Autres Lieu le jardin Physis Adresse 1350 rue de Warneton 59850 Nieppe Ville Nieppe lieuville le jardin Physis Nieppe Departement Nord

le jardin Physis Nieppe Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nieppe/

Un jardin qui se mange le jardin Physis 2022-06-04 was last modified: by Un jardin qui se mange le jardin Physis le jardin Physis 4 juin 2022 le jardin Physis Nieppe Nieppe

Nieppe Nord