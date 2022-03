Un jardin philosophe ou une promenade dans le bon sens Un jardin philosophe Bœrsch Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dans ce jardin naturel, néanmoins remarquable, le fil de la promenade passe par des enclos ombragés de grands arbres, des petites folies miroitantes, des perspectives lumineuses, une douve médiévale parcourue par un ruisseau cascadant, conduit au nymphée de la Dame blanche et invite à la rêverie comme à la réflexion. On peut aussi y rencontrer une joueuse d’orgue de Barbarie (mais au fait, quel est donc ce pays barbare ?), ou une jardinière experte qui propose, avec ses plantes vivaces et aromatiques, toutes sortes de conseils judicieux. [[https://www.un-jardin-philosophe.com](https://www.un-jardin-philosophe.com)](https://www.un-jardin-philosophe.com)

4 € ; -18 ans : gratuit. Stationnement possible route de St-Léonard. S’engager à pied dans le chemin rural, à 50m au-delà de la Porte Haute (fléchage). Mineurs accompagnés. Amis chiens en laisse. Contact : 03 88 95 80 47 – ecatherine.kern@orange.fr

Le parcours, orienté par des textes illustrés, initie à l’esprit du lieu comme à la symbolique des jardins, ainsi qu’à la recherche de la vérité, de la sagesse et de la paix. Un jardin philosophe Sentier dit Heffpad, 67530 Boersch Bœrsch Bas-Rhin

