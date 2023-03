Un jardin philosophe retrouve Christophe Wehrung, une nature d’artiste, un peintre de nature Un jardin philosophe, 3 juin 2023, Bœrsch.

Un jardin philosophe retrouve Christophe Wehrung, une nature d’artiste, un peintre de nature 3 et 4 juin Un jardin philosophe 4 €. Moins de 18 ans : Gratuit. Mineurs accompagnés. Chiens en laisse. Stationnement possible route de Saint-Léonard. S’engager à pied dans le chemin rural, à 50m au-delà de la Porte Haute (fléchage). 03 88 95 80 47 ecatherine.kern@orange.fr

Les grandes fleurs de Christophe Wehrung, comme ses paysages enchantés, semblent ceux d’un conte de fées. Un jardin philosophe attendait depuis des années le retour de l’artiste dont les coups de pinceaux magiques ont participé à sa création, il y a déjà 14 ans.

Au printemps 2009, le thème des Rendez-vous aux jardins était « Terre, terrain, territoire ». Une bonne occasion pour l’association La Terre est bleue d’organiser une manifestation destinée à sensibiliser les habitants de Boersch et environs à la nécessité de défendre la beauté de leur patrimoine paysager, menacée par un projet de Plan Local d’Urbanisme.

On s’entendit pour organiser une promenade qui ferait le tour de la petite ville et permettrait, en l’observant depuis les collines, de mieux juger de l’impact du projet sur le territoire. Le parcours allait s’achever dans un jardin qui n’avait pas encore de nom, ni tout à fait l’air d’un jardin, mais dont il se dégageait une certaine philosophie – où les visiteurs seraient invités à confronter leurs souvenirs du paysage parcouru avec les paysages présentés sur des chevalets – ceux-là peints par Christophe Wehrung.

Pour les Rendez-vous des 3 et 4 juin 2023, selon le temps, c’est le jardin ou sa galerie d’exposition qui accueillera les paysages et les fleurs de peinture. Le dimanche, les visiteurs pourront également y rencontrer l’artiste.

Situé à 35 km de Strasbourg, aux abords de l'enceinte médiévale de la petite ville de Boersch et au pied du Mont Sainte-Odile, ce jardin privé d'un hectare, labellisé Jardin remarquable, s'inscrit dans un riche contexte historique et paysager. C'est au XIXe siècle qu'il fut aménagé en jardin d'agrément et devint le berceau de la famille d'artistes Spindler. Ses propriétaires actuels, Catherine et Erwin Kern, s'attachent à le restaurer en mettant en valeur ses enclos ombragés, son verger lumineux, son ruisseau cascadant, et à le faire évoluer autour de petites folies miroitantes, d'une Dame blanche… Ils conçoivent sa visite comme une initiation à l'esprit du lieu, à l'art et à la philosophie des jardins, mais aussi comme une rencontre : une promenade enrichie par des moments de lecture et d'échanges. Lors de manifestations nationales (Fête de la Nature, Rendez-vous aux jardins, Journées européennes du patrimoine), scénographies, expositions et programmes musicaux sont assurés par les artistes et membres bénévoles de l'association La Terre est bleue.

