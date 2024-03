Un jardin philosophe accueille « La toute dernière fleur », spectacle de Gilbert Meyer d’après le livre de James Thuber Un jardin philosophe Bœrsch, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T16:30:00+02:00 – 2024-06-01T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Dans la clairière du nymphée de la Dame blanche, où en 2023 il a fait vibrer le public pour le jeune orphelin Zenkai, le comédien Gilbert Meyer, fondateur du théâtre Tohu Bohu, présentera un spectacle inspiré par le livre La dernière fleur, écrit et illustré en 1939 par l’auteur américain James Thurber (1894-1961), et traduit en 1952 par Albert Camus.

Extraits :

« La douzième guerre mondiale, comme chacun sait, amena l’écroulement de la civilisation.

Capitales, villes et villages disparurent de la surface de la terre.

Bocages et forêts furent détruits ainsi que tous les jardins, et toutes les œuvres d’art.

Hommes, femmes et enfants furent ramenés au-dessous des espèces les plus viles. »

« Livres, peintures et musique disparurent et les êtres humains ne surent que s’asseoir en rond, inactifs. »

« Même les quelques généraux survivants avaient oublié quelle avait été l’issue de la dernière guerre. »

« Un jour, une jeune fille qui n’avait jamais vu de fleur vint à tomber sur la dernière qui poussait en ce monde.

Elle courut dire aux autres êtres humains que la dernière fleur se mourait.

Le seul qui lui prêta attention fut un jeune homme qu’elle trouva, errant à l’aventure.

Le jeune homme et la jeune fille soignèrent ensemble la fleur qui commença à revivre.

Un jour, une abeille fit visite à la fleur, puis un colibri.

Très vite il y eut deux fleurs et puis quatre, et puis un très grand nombre. »

Mais il faut souligner que Gilbert Meyer a nommé son spectacle non « La dernière« , mais « La toute dernière fleur« . Est-à-dire que la 12e guerre mondiale dont il est question dans le livre serait, selon son interprétation, la toute dernière guerre ? Pour le savoir, il faut venir visiter Un jardin philosophe et se rendre à 16h30 dans la clairière du nymphée…

https://www.un-jardin-philosophe.com/index.html

https://www.un-jardin-philosophe.com/videos/AH-par-DS.mp4

https://www.un-jardin-philosophe.com/7-0-une-nouvelle-un-jardin-philosophe.html

Situé à 35 km de Strasbourg, aux abords de l'enceinte médiévale de la petite ville de Boersch et au pied du Mont Sainte-Odile, ce jardin privé d'un hectare, labellisé Jardin remarquable, s'inscrit dans un riche contexte historique et paysager.

C’est au XIXe siècle qu’il fut aménagé en jardin d’agrément et devint le berceau de la famille d’artistes Spindler.

Ses propriétaires actuels, Catherine et Erwin Kern, s’attachent à le restaurer en mettant en valeur ses enclos ombragés, son verger lumineux, son ruisseau cascadant, et à le faire évoluer autour de petites folies miroitantes, d’une Dame blanche…

Ils conçoivent sa visite comme une initiation à l’esprit du lieu, à l’art et à la philosophie des jardins, mais aussi comme une rencontre : une promenade enrichie par des moments de lecture et d’échanges.

Lors de manifestations nationales (Fête de la Nature, Rendez-vous aux jardins, Journées européennes du patrimoine), scénographies, expositions et programmes musicaux sont assurés par les artistes et membres bénévoles de l’association La Terre est bleue. Stationnement possible route de Saint-Léonard. S’engager à pied dans le sentier Heffpfad, à 50m au-delà de la Porte Haute (fléchage)

Boersch

©Catherine Kern