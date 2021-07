Nantillé Jardin de Gabriel Charente-Maritime, Nantillé Un jardin peuplé de statues : l’œuvre d’une vie ! Jardin de Gabriel Nantillé

### À l’aide d’un livret pour tous publics ou d’un livret de jeux pour enfants (à partir de 8 ans), découvrez librement le jardin et ses 420 statues ! La visite permet d’accéder à l’ensemble du jardin, à la maison et à l’atelier de Gabriel Albert. Ces animations sont l’occasion de présenter Gabriel Albert, de découvrir son parcours atypique, de dévoiler ses rêves, ses secrets de fabrication, et de visiter ce site exceptionnel qui est l’œuvre de sa vie. Avant votre visite, commencez la découverte de l’univers de Gabriel Albert ici : [[https://inventaire.poitou-charentes.fr/jep2020/gabriel/](https://inventaire.poitou-charentes.fr/jep2020/gabriel/)](https://inventaire.poitou-charentes.fr/jep2020/gabriel/)

Gratuit. Réservation obligatoire. Food truck le samedi soir. Mise à disposition de tables et de chaises.

