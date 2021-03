Mane Jardin partagé de l'association Graines de Sel Mane Un jardin partagé associatif Jardin partagé de l’association Graines de Sel Mane Catégorie d’évènement: Mane

Ballade dans le jardin à la rencontre de passionnés : jardiniers, associations, échange des pratiques, techniques, connaissances et de plantes et de graines.

Intervention sur les futaies à 15 h par Daniel Pons.

Possibilité de pique-nique (pas d’eau potable sur place).

Entrée libre, prévoir sa propre bouteille d’eau

2021-06-06T11:00:00 2021-06-06T17:00:00

Jardin partagé de l'association Graines de Sel
Chemin des Isles, 31260 Mane