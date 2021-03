Larroque-Toirac Jardin du château Larroque-Toirac, Lot Un jardin naturel suspendu aux falaises Jardin du château Larroque-Toirac Catégories d’évènement: Larroque-Toirac

Lot

Un jardin naturel suspendu aux falaises Jardin du château, 5 juin 2021-5 juin 2021, Larroque-Toirac. Un jardin naturel suspendu aux falaises

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Jardin du château

Visites guidées toutes les heures sur le thème de la géologie, du sol, de la faune et la flore, l’usage de l’eau, l’adaptation des plantes au climat, la biodiversité, les matériaux utilisés, le mode de culture et de protection des récoltes au départ du portail d’entrée du château ouvert aussi à la visite.

4 €, 2 € -de 4 à 12 ans, gratuit -4 ans

Visite guidée Jardin du château Château, Larroque-Toirac, Lot, Occitanie Larroque-Toirac Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T12:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Larroque-Toirac, Lot Autres Lieu Jardin du château Adresse Château, Larroque-Toirac, Lot, Occitanie Ville Larroque-Toirac