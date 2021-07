La Motte-Tilly Château de La Motte-Tilly Aube, La Motte-Tilly Un jardin, mille merveilles Château de La Motte-Tilly La Motte-Tilly Catégories d’évènement: Aube

La Motte-Tilly

Un jardin, mille merveilles Château de La Motte-Tilly, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, La Motte-Tilly. Un jardin, mille merveilles

le dimanche 19 septembre à Château de La Motte-Tilly Gratuit. Place limitée à 15 personnes.

Poétique, botanique, historique… Au cœur de 60 hectares de parc, observez autant de merveilles que nous offre la nature, au détour d’une allée, d’un chemin de forêt ou d’une rive du miroir d’eau. Château de La Motte-Tilly RD951, 10400 La Motte-Tilly La Motte-Tilly Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, La Motte-Tilly Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de La Motte-Tilly Adresse RD951, 10400 La Motte-Tilly Ville La Motte-Tilly lieuville Château de La Motte-Tilly La Motte-Tilly