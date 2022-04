Un jardin merveilleux – par Valérie Danet TNT – Terrain Neutre Théâtre, 20 avril 2022, Nantes.

Représentations du 19 au 21 avril 2022

Horaire : 15:00 15:50

Gratuit : non 8 € / 6 € tarif groupe(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations du 19 au 21 avril 2022

Spectacle familial à partir de 4 ans. André et sa mère arrivent dans une nouvelle maison. Mais pas pour longtemps, précise la maman, parce que bientôt, ils auront mieux, bientôt ils seront mieux… En attendant cet ailleurs, André grandit là avec sa maman rêveuse, et ensemble ils construisent des châteaux de carton dans le salon. Jusqu’au jour où André tombe dans le grenier sur une drôle de découverte. Valérie Danet utilise la langue des signes dans sa gestuelle du conte. Elle crée des univers oniriques et poétiques puisant son inspiration dans les contes oraux et la littérature jeunesse. “Un jardin merveilleux” évoque en particulier le thème de la parentalité, du temps et de la transmission. Spectacle écrit et interprété par Valérie Danet, accompagné au piano par Clémence Prayez. Durée : 50 min.

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

