Un jardin mâconnais à découvrir Smca Antiquités Mâcon

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Smca Antiquités

Le Jardin ou l’Art d’embellir. C’est un travail perpétuel pour étonner et ravir le regard. Le jardin est un endroit magnifique pour se ressourcer. Les jardins ont toujours été au cœur du patrimoine dans tous les pays. De tout temps, les architectes paysagistes travaillent sur l’art des jardins, les plans, les modèles de parterres et partagent leur savoir et leur connaissance autour du monde. Depuis l’année 2000, nous nous efforçons de suivre ces modèles dans notre jardin. Delalande, Rameau vous accompagnent dans un voyage musical au cours de la découverte d’un jardin surprenant au cœur de Mâcon où se côtoient statues, bacs, fontaines, salons de jardins et autres antiquités…. Une promenade dans notre Jardin à la Française ! Smca Antiquités 46, route de Lyon 71000 Mâcon Mâcon Saône-et-Loire

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

