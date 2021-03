Un jardin Incroyable comestible! L’incroyable Jardin de Monsieur Torterue, 5 juin 2021-5 juin 2021, Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Un jardin Incroyable comestible!

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à L’incroyable Jardin de Monsieur Torterue

A l’occasion de cette nouvelle édition des « Rendez-vous aux jardins» les 4,5 et 6 juin 2021, nous aurons plaisir à vous faire découvrir nos pratiques et toute la petite faune et flore spontanées qui animent notre jardin, et à partager avec vous notre expérience en terme d’aménagement d’un jardin favorisant la biodiversité.

A cette fin, nous avons programmé plusieurs plages de visites commentées. Une découverte des particularités de nos pratiques, bien sûr et leurs effets recherchés sur la présence des décomposeurs du sol, des pollinisateurs, et des auxiliaires des cultures mais aussi des oiseaux et petits mammifères est prévue.

Des ateliers spécifiques de reconnaissance de la flore et/ou de la faune pourront avoir lieu à certains moments de la journée. Une programmation plus précise des activités sera donnée dans le journal local.

Mais les visites libres seront facilitées, par des affichettes thématiques disséminées dans le jardin, et des ardoises renseignant les nom des plantes.

Samedi et dimanche : découvertes guidées du jardin sur un ou plusieurs thèmes liés à l’environnement: découverte de la permaculture, comment favoriser la biodiversité au jardin, découverte et rôle de la faune et de la flores sauvages au jardin (insectes et plantes auxiliaires notamment)

Gaëtane De La Forge, du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement, qui nous accompagne dans notre démarche apportera son regard d’Architecte Paysagiste à la visite commentée du samedi 5 juin entre 10h00 et 11h30.

Le vendredi 4 juin, sera consacré à l’accueil de scolaires.

Thème de visite principal : les petites bêtes du jardin et leur fonctions (pollinisateurs, décomposeurs, auxiliaires)

D’autres animations pourront être faites sur demande préalable des professeurs des écoles avant le 1er avril 2021.

Et bien sûr, chacun pourra déambuler librement dans ce verger-potager et poser les questions qu’il le souhaite aux jardiniers bénévoles présents.

Découverte de la permaculture, comment favoriser la biodiversité au jardin, découverte et rôle de la faune et de la flores sauvages au jardin (insectes et plantes auxiliaires notamment)

L’incroyable Jardin de Monsieur Torterue Centre Hospitalier 20 rue Laënnec 85800 Saint Gilles Croix de Vie Saint-Gilles-Croix-de-Vie Vendée



