Concert – Un jardin en ville, à Gouarec Un jardin en ville, 3 juin 2023, Gouarec. Concert – Un jardin en ville, à Gouarec Samedi 3 juin, 16h00 Un jardin en ville concert à 16h – Concert de musique classique piano et violon, un écho au thème de l’année « Les Musiques du Jardin ».

– Visite libre du jardin et exposition

Des éléments structurants – murs, terrasses, pièces d’eau, ifs et charmilles – partagent l’espace en jardins à thème d’inspiration anglaise, pays natal de la propriétaire.

De la couleur en toute saison, des fleurs en abondance, un brin d’humeur et des trouvailles originales font un ensemble enchanteur.

vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h. Un jardin en ville 16 rue au Lin, 22570, Gouarec, Côtes d'Armor, Bretagne, France 06 21 23 16 38 http://www.jardinenville-gouarec.fr/ Un jardin privé de 8 000 m2 entouré d'une maison imposante au cœur de la charmante petite ville de Gouarec. Partagé en de nombreux jardins à thèmes, il est bordé par le Doré et le canal de Nantes à Brest.

