Un jardin des Simples aux Amandiers, 26 août 2023, Saint-Crespin

Un jardin des Simples aux Amandiers

1 Impasse du Cordonnier Saint-Crespin Seine-Maritime

2023-08-26 10:00:00 10:00:00 – 2023-08-26 16:30:00 16:30:00

Saint-Crespin

Seine-Maritime

Saint-Crespin

3 jours pour créer ensemble un jardin de plantes aromatiques et médicinales aux Amandiers, connaître les usages et propriétés des plantes aromatiques et médicinales, apprendre à les récolter, les transformer pour fabriquer ses remèdes

Venez en famille, entre ami.e.s, seul.e pour une ou les 3 journées pour participez à la création d’un jardin des Simples !

Les objectifs sont :

– Savoir créer et entretenir un jardin des simples avec l’esprit permaculture

– Connaître les fondamentaux et les principes de la permaculture et les mettre en application

– Connaître et utiliser les plantes médicinales et aromatiques du jardin et savoir fabriquer des remèdes (tisane, sirop, vinaigre, macérat huileux et baume)

Samedi 26 août de 10h00 à 16h30 : Récolte, séchage et fabrication de remèdes – vinaigre, macérat huileux et baume

-Découverte du jardin et des plantes médicinales : reconnaissance, propriétés, usages et précautions

-Récolte et séchage des plantes : apport théorique, pratique de récolte et séchage

-Atelier « macérat huileux et baumes » et “fabrication d’un vinaigre”

Vous repartirez avec votre baume, votre vinaigre et quelques fiches de recettes simples à réaliser.

Animée par : Marie-Laure Giannetti, herbaliste

Repas partagé.

Les journées peuvent être suivies indépendamment l’une de l’autre.

Le contenu du programme pourra être adapté en fonction des conditions climatiques, de la floraison et de la disponibilité des plantes.

Les journées seront confirmées à partir de 8 personnes inscrites, alors ne tardez pas pour vous inscrire !

Tarif 1 journée : 70€

Tarif 3 journées : 170 € au lieu de 210 €

Tarif 1 journée pour les familles : pour 2 adultes et enfants -12 ans (gratuit) = 100 € au lieu de 140 €

les.amandiers@hotmail.com +33 7 67 07 45 04 https://lesamandiers76.fr/nature-ecologie/

Saint-Crespin

