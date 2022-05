Un jardin de peintre : Fleurs d’Amélie Cossard Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle), 14 mai 2022, Troyes.

**« Un jardin de peintre : Fleurs d’Amélie Cossard (1796-1852) », jusqu’au 17 octobre** Au sein des galeries d peinture, le cabinet des Arts graphiques, écrin feutré à la lumière tamisée, vous propose deux fois par an un nouvel accrochage de dessins, d’aquarelles, de gravures ou de photographies, pour offrir ainsi un accès privilégié à ces collections fragiles, et sensibles à la lumière. Issue d’une grande dynastie de peintres troyens, Amélie Cossard reste pourtant mal connue. Ses dessins de fleurs sont les seuls vestiges de son œuvre conservés au musée. Son statut de femme l’aurait-elle freinée dans sa carrière artistique ? Ses œuvres dénotent pourtant un vrai talent, et il semble que sa formation artistique n’ait pas été négligée. Amélie Cossard expose elle-même une aquarelle au prestigieux Salon de peinture et de sculpture de Paris, en 1833, et elle réside dans la capitale, là où se font les carrières artistiques. Son père fréquente les artistes en vue de l’époque, comme Antoine Gros ou David. Peut-on imaginer sa fille privée de toute formation de peintre dans ce contexte ? Amélie Cossard réalise aussi des portraits, un art où les peintres femmes sont reconnues, dans le même style que son père. Sa trace se perd cependant, et l’histoire de son œuvre reste encore à écrire. Ces gouaches seraient-elles des études préparatoires à des tableaux de bouquets de fleurs, très à la mode à l’époque ? Amélie Cossard montre en tout cas un réel plaisir à représenter les merveilles de la nature, dans le goût des planches de botanistes du 18e siècle.

Entrée libre

Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle) Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes Troyes Aube



2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T13:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00