Un jardin de merveilles Valençay, 1 juin 2022, Valençay.

Un jardin de merveilles Valençay

2022-06-01 – 2022-06-01

Valençay Indre Valençay

Un jardin de merveilles est présenté par la compagnie Bruit Blanc et mis en scène par Pierre Delcambre qui est le porteur de projet. Il est accompagné de 2 jeunes artistes Carla Chevreux et Alexandre de Schotten. Le projet consiste en une adaptation de « Alice au pays des merveilles » de Lewis Caroll, avec pour objectifs pour les 3 artistes de faire découvrir les jardins aux enfants sous un autre angle. Ils vont se questionner sur la structuration des lieux, le rythme de chacun, l’imaginaire qui se déploie dans la composition et le rapport à la taille, du très grand au très petit. Tout le travail se base sur le fait de faire découvrir les jardins par le théâtre et par l’approche fantastique proposée par l’œuvre de Lewis Caroll.

L’atelier-spectacle consiste en une adaptation de « Alice au pays des merveilles » de Lewis Caroll.

Valençay

