Un jardin de merveilles, 1 juin 2022, .

Un jardin de merveilles

2022-06-01 16:00:00 – 2022-06-01 17:00:00

12.5 EUR 12.5 Spectacle-atelier d’après Les Aventures d’Alice au pays des merveilles

Comment faire découvrir à des enfants l’élégance et l’harmonie du magnifique jardin à la française dessiné par Edouard André, tout en essayant d’en révéler toute la vitalité ? Tout simplement en y faisant résonner le texte d’un auteur anglais, son antagoniste par nature ! “Les Aventures d’Alice au Pays des Merveilles” s’amuse à explorer les limites du langage et de la logique pour les redessiner au travers des différents personnages que va rencontrer Alice. Le texte de Lewis-Carrol, lui-même professeur de logique et de mathématique à l’université d’Oxford, est donc le parfait moyen de faire se rencontrer la rigueur du jardin à la française et la fantaisie de l’esprit anglais.

Spectacle-atelier d’après Les Aventures d’Alice au pays des merveilles

Comment faire découvrir à des enfants l’élégance et l’harmonie du magnifique jardin à la française dessiné par Edouard André, tout en essayant d’en révéler toute la vitalité ?

Spectacle-atelier d’après Les Aventures d’Alice au pays des merveilles

Comment faire découvrir à des enfants l’élégance et l’harmonie du magnifique jardin à la française dessiné par Edouard André, tout en essayant d’en révéler toute la vitalité ? Tout simplement en y faisant résonner le texte d’un auteur anglais, son antagoniste par nature ! “Les Aventures d’Alice au Pays des Merveilles” s’amuse à explorer les limites du langage et de la logique pour les redessiner au travers des différents personnages que va rencontrer Alice. Le texte de Lewis-Carrol, lui-même professeur de logique et de mathématique à l’université d’Oxford, est donc le parfait moyen de faire se rencontrer la rigueur du jardin à la française et la fantaisie de l’esprit anglais.

dernière mise à jour : 2022-04-26 par