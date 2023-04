Le jardin change de partition Un jardin de mères en filles Cognac Catégories d’évènement: Charente

Le jardin change de partition Un jardin de mères en filles, 2 juin 2023, Cognac. Le jardin change de partition 2 – 4 juin Un jardin de mères en filles Déambulation libre dans le jardin.

Visite commentée « Le jardin change de partition », les trois jours à 15h. Un jardin de mères en filles 152 rue Henri Fichon, Cognac, 16100, Charente, Nouvelle-Aquitaine Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 85 55 03 43 http://www.croquisdejardin.fr Le jardin a essaimé, il a changé de volumes et de nouvelles notes de couleurs le mettent en musique. Il vous attend pour partager, écouter, échanger ressentis et savoirs. Superficie : 266 m2 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 © Véronique Guindet

