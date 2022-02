Un jardin de coteau entre lac et montagne Villa Beau Site à Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

Vosges

Un jardin de coteau entre lac et montagne Villa Beau Site à Gérardmer, 3 juin 2022, Gérardmer. Un jardin de coteau entre lac et montagne

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Villa Beau Site à Gérardmer

Sur environ 2000 m2, en lisière de forêt, ce jardin ombragé de fort dénivelé a été aménagé en talus et terrasses reliés par des chemins enherbés. Des massifs d’arbustes et de plantes vivaces étagés par des murets en pierres sèches témoignent de la volonté de deux générations de propriétaires de préserver la diversité d’une flore adaptée à la moyenne montagne. * Visite commentée pour groupes scolaires le vendredi 3 juin 2022 (sur réservation) ; * Accueil dans la cour et visite libre le samedi 4 juin et dimanche 5 juin 2022. _Compte tenu de la présence d’escaliers et du caractère escarpé du jardin, il est malheureusement peu accessible aux personnes à mobilité réduite et aux jeunes enfants en poussette._

Le vendredi ouvert uniquement aux groupes scolaires et sur réservation.

Découverte pour tout public et pour le public scolaire Villa Beau Site à Gérardmer 3 Chemin du Belvédère 88400 Gérardmer Gérardmer Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T08:30:00 2022-06-03T11:30:00;2022-06-03T13:30:00 2022-06-03T16:30:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

