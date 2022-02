UN JARDIN DANS MA VILLE Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Proposé par l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants (UDAC) en partenariat avec la Ville de Saint-Dié-des-Vosges, le grand rendez-vous Un Jardin dans ma ville s’apprête à vivre sa 8ème édition.

Samedi de 10 h à 19 h et dimanche de 9 h à 18 h, le centre ville va se transformer en une magnifique vitrine dédiée à la décoration et à l’aménagement du jardin. Une cinquantaine de professionnels présentera au public des produits et des conseils utiles

pour créer, améliorer ou embellir son jardin. De nombreuses animations rythmeront également ce week-end plein air.

