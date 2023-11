Un jardin dans ma main : spectacle pour les tout-petits Bibliothèque Saint-Eloi Paris, 13 janvier 2024, Paris.

Le samedi 13 janvier 2024

de 10h30 à 11h30

.Tout public. gratuit

Faisons nos premiers pas dans cette nouvelle année tout en douceur et délicatesse avec la compagnie Esprits bariolés qui nous présente Un jardin dans ma main.

Un jardin dans ma main est un spectacle de contes pour les 0-3 ans. Interprété par la conteuse Krystel Beauchêne et Vincent Desille à la guitare, ce spectacle vous emmènera à la découverte des créatures du jardin et de la nature. Il aborde avec poésie la thématique de la naissance et de la transformation.

Une fois de retour à la maison, à vous de vous réapproprier les contes, comptines et jeux de doigts afin de poursuivre ce temps d’échange !

sur inscription à partir du 13 décembre

Pour en savoir plus…

sur la Cie Esprits bariolés : cliquez ici.

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://cie-esprits-barioles.com/compagnie-spectacle/

Cie des Esprits bariolés Un jardin dans ma main