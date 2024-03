Un Jardin chez Galiot Savoir-faire autour du tressage au jardin et initiation à la greffe Assier, mercredi 13 mars 2024.

Comme toujours, Alice Freytet de l’association Juin Jardin sera à l’animation, en compagnie de l’équipe du château.

Pour rappel, il est possible de participer le matin (de 10 à 12h) ou l’après-midi (de 14h à 16h), et même les deux si vous le souhaitez !

Nous rappelons également qu’il suffit d’adhérer gratuitement pour participer. Les enfants et jeunes de moins de 16 ans sont les bienvenus, accompagnés d’un adulte.

Mercredi 10 avril Jardinage en famille et sculpture collective en bruyère, en lien avec l’œuvre collective réalisée avec l’EHPAD du village

Samedi 25 mai Green Lab de Juin Jardin autour de l’œuvre de Marinette Cueco, figure fondatrice du Land art Un projet artistique participatif mêlant cueillette de matériaux et création éphémère, mené par l’artiste Juliette Gauvrit.

Mercredi 26 juin ou 3 juillet savoir-faire autour de l’arrosage et l’ombre au jardin.

Mercredi 28 août Geste et récoltes de fin d’été, puis animations en partenariat avec la LPO sur le thème de la migration dans la nature.

Mercredi 23 octobre Récolte et échange de savoir-faire sur les potages de saison. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13

fin : 2024-03-13

Château

Assier 46320 Lot Occitanie sylvie.ohl@monuments-nationaux.fr

