Saint-Arailles Jardin La Cabirole Saint-Arailles Un jardin aux milieux naturels Jardin La Cabirole Saint-Arailles Catégorie d’évènement: Saint-Arailles

Un jardin aux milieux naturels Jardin La Cabirole, 5 juin 2021-5 juin 2021, Saint-Arailles. Un jardin aux milieux naturels

Jardin La Cabirole, le samedi 5 juin à 14:00

Visites guidées de 14 h 30 à 16 h sur le thème de l’accueil de la biodiversité et l’aménagement d’une mare. Visite libre ou guidée Jardin La Cabirole La Cabirole, 32350 Saint-Arailles Saint-Arailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Arailles Autres Lieu Jardin La Cabirole Adresse La Cabirole, 32350 Saint-Arailles Ville Saint-Arailles