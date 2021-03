Goutz Jardin de Christine Gers, Goutz Un jardin au naturel Jardin de Christine Goutz Catégories d’évènement: Gers

Goutz

Un jardin au naturel Jardin de Christine, 6 juin 2021-6 juin 2021, Goutz. Un jardin au naturel

Jardin de Christine, le dimanche 6 juin à 09:30

Présentation de méthodes de culture biologique respectueuses de l’environnement. Visite libre Jardin de Christine 1644 chemin d’Occitanie, Le Brana, 32500 Goutz Goutz Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T09:30:00 2021-06-06T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gers, Goutz Autres Lieu Jardin de Christine Adresse 1644 chemin d'Occitanie, Le Brana, 32500 Goutz Ville Goutz