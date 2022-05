Un jardin au coeur du bocage Charolais Refoin, 4 juin 2022, Grandvaux.

Un jardin au coeur du bocage Charolais

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Refoin

Depuis notre arrivée en 2007, nous aménageons peu à peu ce jardin qui répond à notre besoin de détente par rapport à nos activités professionnelles, mais aussi à notre goût pour la diversité des plantes. Cela nous vaut le plaisir de floraisons tout au long de l’année, d’associations de couleurs et de formes pour créer diverses ambiances au gré de la promenade, et contribue à limiter les maladies et ravageurs. Le jardin met en valeur plus de 600 variétés de plantes horticoles, ainsi qu’un verger de près de 70 variétés anciennes. Il est organisé en une douzaine de jardins de quelques mètres carrés à 2 500 m². Le plus récent est un jardin d’inspiration japonaise. Nous serons ravis de faire partager cette passion à nos visiteurs, et d’échanger sur la manière dont nos choix de conception et d’entretien peuvent constituer une adaptation au changement climatique. **À noter** : Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter sur [[jardin.refoin@gmail.com](mailto:jardin.refoin@gmail.com)](mailto:jardin.refoin@gmail.com)

Jardin d’ornement et verger conservatoire.

Refoin 71430 grandvaux Grandvaux Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T16:00:00