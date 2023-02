Visite libre – Un jardin à Landrévarzec Un jardin à Landrévarzec, 3 juin 2023, Landrévarzec.

Visite libre – Un jardin à Landrévarzec 3 et 4 juin Un jardin à Landrévarzec

Entrée individuelle 4€. Gratuit pour les moins de 13 ans. En visites libres. Nos amis canins tenus en laisse sont les bienvenus.

Rendez-vous aux jardins 2023 handicap intellectuel,handicap visuel,handicap psychique,handicap auditif ii;vi;pi;hi

Un jardin à Landrévarzec 12 coat ar stang 29510 Landrévarzec Landrévarzec 29510 Finistère Bretagne Situé dans le Finistère en Bretagne sur la commune de Landrévarzec, à 10 minutes au nord de Quimper. Présence de Parking.

+33064530993 https://www.un-jardin-a-landrevarzec.com/ https://www.facebook.com/unjardinalandrevarzec/ Un jardin intimiste élaboré en 2007. Depuis, nous avons de cesse de l’améliorer avec de nouvelles créations. Jardin ornemental d’une surface de plus d’ 1,6 hectare, avec une vue imprenable sur la vallée du Steïr. Celui-ci est composé d’arbres, arbustes et vivaces provenant des 5 continents : Europe, Asie, Afrique, Amérique et Océanie. Les différents thèmes du jardin invitent à la détente et à la quiétude : ruisseaux, gloriette, jardin de style japonais, bassins, jardin exotique. Un jardin de plantes rares et atypiques. Dans un souci de respect de l’environnement et de la biodiversité, tout le désherbage du jardin se fait de façon manuelle. Le jardin est membre de l’Association des Parcs et Jardins de Bretagne (APJB) et participe à plusieurs évènements nationaux au printemps (Neurodon et Rendez-vous aux jardins). Un jardin à Landrévarzec est refuge LPO

Le jardin participe à la 20ème édition nationale des Rendez-vous aux Jardins, sous la thématique “Les musiques du jardin”.

Nous avons le plaisir de vous accueillir dans notre jardin ornemental. Les différents thèmes du jardin invitent à la détente et à la quiétude : ruisseaux, gloriette, jardin de style japonais, bassins, jardin exotique.

Un jardin de plantes rares et atypiques. Le visiteur appréciera l’harmonie qui se dégage des couleurs, des formes et des senteurs.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00

2023-06-04T18:30:00+02:00

©ABOLIVIER Vincent