L’Automnal Gourmand – un jardin à croquer Un Jardin à croquer – 786 route des Gageyres, 7 octobre 2023, Saint-Romain-Lachalm.

Saint-Romain-Lachalm,Haute-Loire

Céline et Noémie vous proposent un tour d’horizon de leurs cultures ! Un hectare de terrain d’inspiration permaculturelle accueillant des légumes choisit pour leur goût toute l’année, des variétés adaptées à notre territoire..

2023-10-07 à ; fin : 2023-10-07 . .

Un Jardin à croquer – 786 route des Gageyres

Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Céline and Noémie offer you an overview of their crops! A hectare of permaculture-inspired land where vegetables are chosen for their taste all year round, varieties adapted to our territory.

Céline y Noémie le proponen una visita a sus cultivos Una hectárea de tierra inspirada en la permacultura donde se eligen hortalizas por su sabor durante todo el año, variedades adaptadas a nuestro territorio.

Céline und Noémie bieten Ihnen einen Einblick in ihre Kulturen! Auf einem Hektar permakulturell inspiriertem Land wird das ganze Jahr über Gemüse angebaut, das aufgrund seines Geschmacks und der an unsere Region angepassten Sorten ausgewählt wurde.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon