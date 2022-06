UN INSTANT, UN LIVRE Flin Flin Catégories d’évènement: 54122

Flin 54122 Flin Rencontre avec Lyliane Gayet, auteure du roman «Notes d’une confusion douloureuse» qui évoque la possibilité de se différencier

au sein d’une famille conventionnelle et d’un environnement formaliste avec succès. Cet instant littéraire sera suivie d’une vente-dédicaces de son ouvrage.

SUR INSCRIPTION : 03.83.73.16.52 ou baccarat@delunevilleabaccarat.fr bibliothequedeflin@gmail.com +33 6 17 17 19 93 Flin

