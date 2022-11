Un Instant Nougaro – Marie Laurent Quartet Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Un Instant Nougaro – Marie Laurent Quartet Marseille 5e Arrondissement, 17 mars 2023

33 rue Ferrari Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2023-03-17 20:00:00

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari

Bouches-du-Rhône EUR 15 15 Concert spectacle composé de morceaux connus et moins connus du répertoire de Claude Nougaro, arrangés par le groupe et ponctués de textes poétiques écrits et mis en scène par José Assa et Marie Laurent…



Avec Marie Laurent au chant, José Assa au piano, Philippe Gallet à la contrebasse et Gilles Alamel à la batterie. Soirée concert avec Marie Laurent Quartet jazz et autres poésies. http://www.letetard.com/

