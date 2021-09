Genève Plaine de plainpalais Genève Un instant de type Magie avec Julien Sonjon Plaine de plainpalais Genève Catégorie d’évènement: Genève

Un instant de type Magie avec Julien Sonjon Plaine de plainpalais, 3 octobre 2021, Genève. Un instant de type Magie avec Julien Sonjon

Plaine de plainpalais, le dimanche 3 octobre à 16:30

### Le TCS fête ses 125 ans et invite des artistes locaux à se produire sur la petite scène d’anniversaire. Julien Sonjon sera sur la plaine de Plainpalais le vendredi 1er octobre pour faire rêver les enfants. [Page de l’événement](https://www.tcs.ch/fr/le-tcs/sections/geneve/events/125-ans-vendredi-octobre-julien-sonjon.php) Evénement gratuit et ouvert à tout le monde

Entrée libre

Vendredi les petits pourront se laisser transporter par les illusions du magicien Julien Sonjon qui se produira sur la scène d’anniversaire du TCS. Plaine de plainpalais Plaine de Plainpalais Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T16:30:00 2021-10-03T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Plaine de plainpalais Adresse Plaine de Plainpalais Ville Genève lieuville Plaine de plainpalais Genève