Un Instant de type magie

2022-04-21 16:00:00 16:00:00 – 2022-04-23 8 12 Julien Sonjon vous embarque dans un moment interactif et palpitant où vous donnerez vie à ses tours de magie. Cet artiste aux talents multiples est un improvisateur-comédien-magicien des plus énergiques.



Au théâtre de la Fontaine d'Argent Julien Sonjon vous embarque dans un moment interactif et palpitant où vous donnerez vie à ses tours de magie. Cet artiste aux talents multiples est un improvisateur-comédien-magicien des plus énergiques.

Il mijote plein de surprises afin de mettre des étoiles plein les yeux, aussi bien aux enfants, qu'aux parents.



Il mijote plein de surprises afin de mettre des étoiles plein les yeux, aussi bien aux enfants, qu’aux parents. dernière mise à jour : 2022-03-08 par

