Un instant bien-être pour la Saint-Valentin – La Grange aux Abeilles Estivareilles Estivareilles Catégories d’évènement: Estivareilles

Loire

Un instant bien-être pour la Saint-Valentin – La Grange aux Abeilles Estivareilles, 11 février 2022, Estivareilles. Un instant bien-être pour la Saint-Valentin – La Grange aux Abeilles Miellerie La Grange aux Abeilles Le Generrêt Estivareilles

2022-02-11 09:00:00 09:00:00 – 2022-02-14 23:00:00 23:00:00 Miellerie La Grange aux Abeilles Le Generrêt

Estivareilles Loire Estivareilles EUR 89 Pour un instant de détente avec vue sur la nature, profitez de cet espace complet privatisé avec sauna, hammam et spa (jacuzzi) et venez tester nos différents soins, massages et modelages en fonction de vos envies. lagrangeauxabeilles@wanadoo.fr +33 4 77 59 75 29 https://lagrangeauxabeilles.fr/produit/forfait-detente-spa-en-amoureux-1h30-de-spa-privatise-jaccuzzi-sauna-hammam-avec-champagne/?fbclid=IwAR02ogR46pIv90V-oRZogcClkWk7BoMlPR-BD7YotpgxkJnXKdo5PN1IyEk Miellerie La Grange aux Abeilles Le Generrêt Estivareilles

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Estivareilles, Loire Autres Lieu Estivareilles Adresse Miellerie La Grange aux Abeilles Le Generrêt Ville Estivareilles lieuville Miellerie La Grange aux Abeilles Le Generrêt Estivareilles Departement Loire

Estivareilles Estivareilles Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/estivareilles/

Un instant bien-être pour la Saint-Valentin – La Grange aux Abeilles Estivareilles 2022-02-11 was last modified: by Un instant bien-être pour la Saint-Valentin – La Grange aux Abeilles Estivareilles Estivareilles 11 février 2022 Estivareilles Loire

Estivareilles Loire