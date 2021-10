Saint-Chamond Hotel dieu,salle de l'ex-tribunal Loire, Saint-Chamond Un industriel, un architecte : Francisque Balaÿ et Anatole de Baudot Hotel dieu,salle de l’ex-tribunal Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

Un industriel, un architecte : Francisque Balaÿ et Anatole de Baudot Hotel dieu,salle de l’ex-tribunal, 29 octobre 2021, Saint-Chamond. Un industriel, un architecte : Francisque Balaÿ et Anatole de Baudot

Hotel dieu, salle de l’ex-tribunal, le vendredi 29 octobre à 19:00

En parallèle de l’exposition itinérante “Les Châteaux de l’Industrie : les résidences des industriels de la région stéphanoise entre 1850 et 1914, “, un cycle de conférences permet un éclairage détaillé sur ces illustres personnages du XIXème siècle. Noémie Boeglin, Guide conférencière, architecte DE et docteure en histoire, vous présentera le travail de l’architecte Anatole de Baudot, disciple et ami d’Eugène Viollet-le-Duc et notamment son projet pour l’industriel et député stéphanois Francisque Balaÿ.

Gratuit, sur réservation, avec pass sanitaire

Rencontre avec deux personnes de renom Hotel dieu,salle de l’ex-tribunal Saint-Chamond Saint-Chamond Hôtel Dieu Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T19:00:00 2021-10-29T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu Hotel dieu,salle de l'ex-tribunal Adresse Saint-Chamond Ville Saint-Chamond lieuville Hotel dieu,salle de l'ex-tribunal Saint-Chamond