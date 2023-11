Un hymne aux liens de solidarité et à la résistance met en scène une communauté pluriethnique du Kentucky Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 25 janvier 2024, Paris.

Du mardi 06 février 2024 au samedi 10 février 2024 :

mardi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 21h45

Du mercredi 31 janvier 2024 au samedi 03 février 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 21h45

Le dimanche 28 janvier 2024

de 17h00 à 18h45

Du jeudi 25 janvier 2024 au samedi 27 janvier 2024 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h45

De 14€ à 20€

Portée par une langue incandescente, Qui a besoin du ciel met en scène plusieurs générations d’une communauté pluriethnique du Kentucky. La pièce est un hymne aux liens de solidarité et à la résistance.

Dans une petite ville ouvrière, au cœur des années 80, Wilda (blanche, la cinquantaine) et Annette (noire, la quarantaine) partagent un secret au sujet du PDG de Kentucky Aluminium. S’il ne veut pas perdre la face, ce dernier a tout intérêt à acheter – très cher – le silence de Wilda. Au fil d’un récit écrit pour neuf personnages et mené tambour battant par ces deux femmes, la pièce évoque une société où l’individualisme le plus mortifère se heurte à des liens indéfectibles de solidarité, et où le désespoir peut se transformer en hymne à la résistance.

Après La Brèche en 2020, qui activait déjà des mécanismes de violence et de solidarité dans l’Amérique moderne, Qui a besoin du ciel est le deuxième volet d’une trilogie liée au Kentucky, que propose Naomi Wallace à Tommy Milliot. L’autrice américaine y poursuit son travail de critique sociale et de radiographie des rapports familiaux. Le metteur en scène, artiste résident au CENTQUATRE-PARIS, affine une scénographie mouvante et épurée, géographie mentale où la lumière et le son façonnent un lieu d’accueil pour toutes les fictions, situations et relations.

Tommy Milliot présente également L’arbre à sang en amont de cette pièce les 2, 3, 9 et 10 février : vous pouvez enchaîner les 2 dans la même soirée !

Les Singulier·es 2024

Le CENTQUATRE-PARIS présente la 8ème édition du Festival Les Singulier·es du 18 janvier au 25 février 2024.

Pendant un mois, le festival Les Singulier·es présente 15 propositions de personnalités artistiques associées au CENTQUATRE-PARIS. Pensé comme un concentré de projets aux identités multiples et créatives que le lieu accompagne, ce rendez-vous annuel est l’occasion de découvrir des créations à la frontière de plusieurs disciplines, croisant théâtre, danse, cirque, musique, vidéo ou documentaire. Un festival qui dévoile toute la singularité de la programmation du CENTQUATRE-PARIS !

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

