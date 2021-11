Un homme qui fume c’est plus sain Carré Sévigné, 13 janvier 2022, Cesson-Sévigné.

Un homme qui fume c’est plus sain

Carré Sévigné, le jeudi 13 janvier 2022 à 20:00

Sept frères et sœurs se retrouvent pour les obsèques de leur père alors qu’ils se sont perdus de vue depuis longtemps. Comment se parler après tant d’années d’absence ? Comment se souvenir et reconnaître ? Et surtout qu’est ce qui les a éloignés pendant tout ce temps ? Une fratrie joyeuse et vivante, séparée par les non-dits et les secrets. Dans une scénographie épurée, la troupe de jeunes comédiens donne à voir l’existence d’une famille en prise avec son histoire, les secrets et les non-dits. La pièce tisse une toile de souvenirs, esquissant chaque personnage à la lumière de sa mémoire d’enfant et de sa vie d’adulte. Sur fond de préoccupations intimes, mais aussi sociales et politiques, cette tragédie familiale emporte le spectateur dans un tourbillon de parole joueuse, dans cet art de faire du théâtre de rien, avec excellence. Une expérience de théâtre jouissive par sa sincérité et son énergie.

De 21€ à 18€

Théâtre. Création collective de BAJOUR, mise en scène Leslie Bernard

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson Sevigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-13T20:00:00 2022-01-13T21:30:00