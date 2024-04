Un homme n’écoute pas une femme plus de 6 minutes Boulevard de la Comédie Les Sorinières, dimanche 14 avril 2024.

Gratuit : non 13 € / 10 € Réservation : 07 82 82 86 79

Nouvelle création du Boulevard de la Comédie.Monsieur Dumollet fait de drôles de rêves. Dans ses sommeils agités, il se voit en personnages célèbres. Intrigué, il entame une thérapie. La psychanalyste n’avait jamais vu un pareil cas. Avec Adela Baron, Tom Baffou et Didier Baffou.

Boulevard de la Comédie Ouest Les Sorinières 44840

http://www.boulevarddelacomedie.fr https://www.boulevarddelacomedie.fr