Un homme à abattre Ifs, 12 mai 2022, Ifs.

Un homme à abattre Square Niederwerrn Le Sablier Ifs

2022-05-12 19:30:00 19:30:00 – 2022-05-12 20:50:00 20:50:00 Square Niederwerrn Le Sablier

Ifs Calvados Ifs

Pour faire face à la violence d’un père fou, agressif et dépourvu d’amour, un fils plonge dans son imagination. Avec humour noir, il s’invente un monde curieux où tuer, démembrer et décapiter à l’allure d’une parodie de film d’horreur, sont des actes choisis et libérateurs.

Un homme à abattre est à la fois une histoire réelle, une ode à l’enfance et une fable satirique écrite par Pier Porcheron. Dans ce spectacle, la compagnie Elvis Alatac utilise plusieurs techniques issues du cinéma, de la marionnette et de l’hyperréalisme pour créer une atmosphère inquiétante. La scénographie apporte une dimension spectaculaire qui rend compte de la fantasmagorie et de la plongée dans l’inconscient. À la manière d’un rêve, Un homme à abattre permet de dépasser la réalité et de faire des choses impossibles. Spectacle conseillé à partir de 14 ans.

billetterie@le-sablier.org +33 2 31 82 69 69 https://le-sablier.org/

