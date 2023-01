Un Hiver pour Soi Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Un Hiver pour Soi, c'est l'événement autour du bien-être de la médiathèque Guy de Maupassant de Saint-Quentin ! Profitez pleinement de la médiathèque comme lieu de détente, de partage, de découvertes.. Prenez du temps pour vous, faîtes une pause et découvrez de nouvelles activités bien-être : Yoga, Sophrologie, Massage Parent-Bébé, Wuo Taï, Ecriture, Méditation, Lecture, Mandala, Lithothérapie, Art-Thérapie et Rencontre Auteur ! Découvrez aussi toutes les ressources de la médiathèque autour de ce thème : livres, DVD, CD, lampes de luminothérapie, formations en ligne.. Programme sur https://fr.calameo.com/read/005702164b6d33c8ecdd5

