Drôme Grignan EUR Un feu qui crépite, une bonne odeur de chocolat, c’est Noël au château de Grignan ! A la lueur d’une bougie, entrez dans l’intimité de la vie du comte et de la comtesse et venez vivre la vie de château en hiver.



> sur réservation

> à partir de 6 ans leschateaux@ladrome.fr https://www.chateaux-ladrome.fr/fr/saison-2022/evenements/un-hiver-au-chateau-de-grignan Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan

