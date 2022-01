Un héros Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Cinéma d’Erquy, le lundi 24 janvier à 20:30

Duree : 2h 7min Réalisateur : Asghar Farhadi Interprètes : Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust, Fereshteh Sadre Orafaee, Ehsan Goodarzi Synopsis : Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement d’une partie de la somme. Mais les : choses ne se passent pas comme prévu… drame thriller franco iranien Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-24T20:30:00 2022-01-24T22:30:00

