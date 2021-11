Montgiscard salle du faubourg du sers à Montgiscard Haute-Garonne, Montgiscard Un hélicon ou rien salle du faubourg du sers à Montgiscard Montgiscard Catégories d’évènement: Haute-Garonne

À travers une nouvelle édition du téléthon, la commune de MONTGISCARD a le plaisir de vous proposer une soirée spectacle le samedi 4 décembre 2021 – 20h30 à la salle des fêtes ( route du faubourg du Sers) alliant en première partie de la magie, un magicien qui vous illuminera par ces tours féeriques, suivra une pièce de théâtre animée par la troupe « les têtes de mule » présentent UN HÉLICON OU RIEN. Vous pourrez également vous rafraîchir grâce au comité des fêtes qui nous accompagnera durant la soirée, nous vous attendons très nombreux pour cette soirée TÉLÉTHON (35ème édition). Présentation de la pièce Tout commence par une banale scène de la vie ordinaire : une nuit, réveillé par la faim, Simon réveille sa femme pour savoir s’il reste du saucisson de foie. Puis tout s’emballe : dispute et disparition de Simon. Tous pensent qu’il est parti se suicider. Le jeune homme, au chômage, croit que la réponse à ses problèmes est d’apprendre à jouer de l’hélicon. Cependant, son plan échoue et il se laisse convaincre de mettre fin à ses jours. Son voisin, Alexandre, décide de se faire de l’argent en exploitant le suicide prévu de Simon qui se retrouve manipulé par différentes personnes représentant le monde des affaires, des arts, du travail, de la romance, etc. Au cours de la pièce, chaque personnage révèle de façon humoristique le pire côté de sa personnalité. Écrite en 1928, « Le Suicidé » est la seconde et dernière pièce de Nicolaï Erdman. La pièce est censurée par le régime de Staline qui n’apprécie guère le portrait de la société d’alors. Enfin autorisée sur la scène soviétique en 1990, elle est découverte en France à la fin du XXe siècle. Conquis par sa drôlerie cocasse et ses accents tragiques, Patrick Pineau la présente dans le cadre de la 65e édition du Festival d’Avignon. Enfin, cette pièce vient de recevoir le prix de la mise en scène pour la pièce « Un Hélicon ou rien » Nous en sommes très fiers. « les têtes de mule » présentent UN HÉLICON OU RIEN 4 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de Montgiscard salle du faubourg du sers à Montgiscard route du faubourg du sers Montgiscard Haute-Garonne

